الثلاثاء 13 ذو القعدة 1445 ﻫ - 21 مايو 2024 |
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    إطلاق صاروخ باتجاه موقع إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان

    منذ ساعة واحدة
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