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    إطلاق مفرقعات نارية وحرق إطارات من قبل المعتصمين أمام مصرف لبنان في الحمرا وحالة غضب وتوتر تسود المنطقة

    منذ 56 دقيقة
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