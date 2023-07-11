الثلاثاء 23 ذو الحجة 1444 ﻫ - 11 يوليو 2023 |
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    إطلاق نار في بلدة أفقا في جرود جبيل إثر إشكال ٍعائلي بين مجموعتين من آل زعيتر وإصابة شخص بجروح طفيفة

    منذ 45 دقيقة
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