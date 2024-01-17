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    إطلاق نار كثيف في مخيم المية ومية شرق صيدا بعد إعلان استشهاد أحد مقاتلي حركة حماس "وليد حسنين" في جنوب لبنان

    منذ ساعة واحدة
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