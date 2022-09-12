الأثنين 16 صفر 1444 ﻫ - 12 سبتمبر 2022 |
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    إطلاق نار كثيف في معقل حزب الله خلال إشكال بين صرافي السوق السوداء

    منذ ساعة واحدة
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