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    إطلاق نار كثيف في منطقة الكفاءات ويسمع الصوت في أرجاء الضاحية الجنوبيّة وبعبدا

    منذ 48 دقيقة
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