الأحد 26 محرم 1445 ﻫ - 13 أغسطس 2023
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سياسات وقرارات
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إطلاق نار كثيف في وسط وشرقي أم درمان مع تصاعد أعمدة من الدخان (الجزيرة)
منذ 21 ثانية
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