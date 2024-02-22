الخميس 12 شعبان 1445 ﻫ - 22 فبراير 2024 |
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    إطلاق ٤ صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى

    منذ ساعة واحدة
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