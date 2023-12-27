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    إطلاق 12 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه مواقع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا والجليل الأعلى

    منذ ساعتين
    آخر تحديث: 27 - ديسمبر - 2023 8:27 صباحًا
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