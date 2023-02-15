الأربعاء 24 رجب 1444 ﻫ - 15 فبراير 2023 |
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    إعادة فتح الطرقات في عكّار التي قُطعت من قبل عدد من المحتجين

    منذ 40 دقيقة
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