الأثنين 22 ذو الحجة 1444 ﻫ - 10 يوليو 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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إعتراض موكب وزير التربية بعد زيارته ثانوية رشيد إرسلان الرسمية من قبل الاتحاد الطلابي العام باعتبار أن هذه الامتحانات غير عادلة
منذ 51 دقيقة
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