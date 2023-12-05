الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 5 ديسمبر 2023
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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إعلام اسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة والمستوطنات المحيطة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية
منذ ساعة واحدة
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