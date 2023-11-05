الأحد 21 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 5 نوفمبر 2023
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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إعلام العدو الإسرائيلي: صفارات إنذار تدوي في شمال "إسرائيل"
منذ 36 دقيقة
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