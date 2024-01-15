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    إعلام رسمي: الحرس الثوري الإيراني يقول إن تنظيم الدولة الإسلامية تعرض للاستهداف في "سوريا المحتلة" ردا على الهجمات "الإرهابية" التي شنها التنظيم في الآونة الأخيرة بإيران

    منذ ساعة واحدة
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