الجمعة 3 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 17 نوفمبر 2023
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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إعلام رسمي سوري: سوريا تسقط صواريخ إسرائيلية أطلقت من هضبة الجولان باتجاه محيط دمشق
منذ 4 دقائق
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