الأثنين 18 ذو الحجة 1445 ﻫ - 24 يونيو 2024 |
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    إعلام روسي: حريق في مركز الأبحاث قرب موسكو على مساحة 4 آلاف متر مربع وسقوط قتلى

    منذ 31 دقيقة
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