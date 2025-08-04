الأثنين 10 صفر 1447 ﻫ - 4 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    إعلام سوري نقلا عن مصدر بوزارة الداخلية: استئناف فتح ممر بصرى الشام الإنساني مع السويداء بعد تأمين المنطقة وإبعاد خطر المجموعات المتمردة

    منذ ساعتين
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      بذور الشيا
      أسرار الصحة في مطبخك: 5 بذور تُحدث فرقاً مذهلاً في حياتك
      الرئيس عون مع ريس الحكومة نواف سلام زئيس مجلس النواب نبيه بري
      مشاورات اللحظة الأخيرة.. وهل يفعلها "الحزب"؟
      العلم اللبناني
      اتّصالات مكثّفة.. منعاً لـ"تفجير" الحكومة وعودة شبح الحرب