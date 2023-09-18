الأثنين 3 ربيع الأول 1445 ﻫ - 18 سبتمبر 2023 |
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    إعلام عبري: مواجهات في مخيم شعفاط وجبل المكبر ومستوطنون يقتحمون المنطقة

    منذ ساعتين
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