الأربعاء 14 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 27 ديسمبر 2023 |
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    إعلام عراقي: تحطّم طائرة مسيّرة كانت متجهة لقاعدة حرير في مطار أربيل

    منذ 3 دقائق
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