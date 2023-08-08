الثلاثاء 21 محرم 1445 ﻫ - 8 أغسطس 2023 |
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    إعلام فرنسي: مجموعة إيكواس تخطط لحشد 25 ألف جندي للتدخل المحتمل في النيجر

    منذ 4 دقائق
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