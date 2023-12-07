الخميس 23 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 7 ديسمبر 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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إعلان أثينا: تركيا واليونان تؤكدان على أهمية تشجيع الأجندة الاقتصادية والتجارية الإيجابية بينهما
منذ 59 دقيقة
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