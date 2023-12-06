الأربعاء 22 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 6 ديسمبر 2023
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
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تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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إغلاق الطرق في اصبع الجليل بسبب اطلاق كثيف للصواريخ والقذائف من لبنان
منذ ساعة واحدة
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