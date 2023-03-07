الثلاثاء 15 شعبان 1444 ﻫ - 7 مارس 2023
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إغلاق مستودعات الوقود الفرنسية مع انطلاق احتجاجات على رفع سن التقاعد
منذ 3 ساعات
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