الجمعة 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
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    إلغاء جميع الرحلات الجوية من مطار معيتيقة في ليبيا بسبب الاشتباك

    منذ ساعتين
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