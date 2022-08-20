السبت 22 محرم 1444 ﻫ - 20 أغسطس 2022 |
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    إندونيسيا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بجدري القردة

    منذ ساعة واحدة
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