الثلاثاء 23 رجب 1444 ﻫ - 14 فبراير 2023 |
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    إنقاذ مسن عمره 77 عاما من تحت الأنقاض في أدي يمان بتركيا بعد 212 ساعة من الزلزال

    منذ 58 دقيقة
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