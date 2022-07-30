السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
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    إيران: أكثر من 80 قتيلاً حصيلة أسبوع من السيول والفيضانات

    منذ 8 دقائق
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