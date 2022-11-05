السبت 11 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 5 نوفمبر 2022
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إيران إنترناشيونال: مقتل 16 في احتجاجات أمس بمدينة خاش جنوب شرق البلاد
منذ 49 دقيقة
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