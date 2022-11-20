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    إيران: استدعاء 8 شخصيات سينمائية وسياسية ورياضية على خلفية الاحتجاجات

    منذ 47 دقيقة
    آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2022 6:38 مساءً
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