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إيران: استدعاء 8 شخصيات سينمائية وسياسية ورياضية على خلفية الاحتجاجات
منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2022 6:38 مساءً
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