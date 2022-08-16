الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
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    إيران: المواطن السويدي المحتجز في طهران بتهم تجسس قد يواجه اتهامات أخرى

    منذ 8 دقائق
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