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    إيران: سنكون جاهزين لاتخاذ خطوات نهائية والتوصل لاتفاق نووي في حال مراعاة خطوطنا الحمراء

    منذ 13 دقيقة
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