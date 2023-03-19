الأحد 27 شعبان 1444 ﻫ - 19 مارس 2023
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إيطاليا تحث صندوق النقد الدولي على مساعدة تونس وتجنب عدم الاستقرار
منذ 58 دقيقة
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