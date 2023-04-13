الخميس 22 رمضان 1444 ﻫ - 13 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    إيطاليا تريد من صندوق النقد الدولي بدء دعم تونس من دون شروط

    منذ ساعة واحدة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      طقس لبنان
      بعد الطقس الشتويّ البارد.. استعدّوا لارتفاع كبير في الحرارة!
      بطاقات التشريج
      أسعار جديدة لبطاقات التشريج.. كيف أصبحت؟
      ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ
      بعد الخسارة المذلة.. اشتباك ولكمات داخل غرفة الملابس لـ"بايرن ميونيخ"!