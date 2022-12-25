الأحد 1 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 25 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    إيطاليا تطلب من مواطنيها تجنب الحشود والفنادق في إسلام آباد بسبب تهديد بهجوم محتمل

    منذ 8 دقائق
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
      بالفيديو: زعران “أمل” و "حزب الله" يعتدون على القوى الأمنية في بيروت

      الأكثر قراءة

      طيران الإمارات
      فيديو رائع... حيوانات "الرنة" تجر طائرة للإقلاع في الإمارات!
      انهيار جزء من مدرج بصالة الدكتور حسن مصطفى جنوب القاهرة
      بالفيديو.. لحظات مروعة لانهيار مدرج خلال مباراة كرة سلة جنوب القاهرة
      لحظة دخول القاتل إلى صالون حلاقة في باريس وإطلاق النار
      لحظات مرعبة.. فيديو جديد للهجوم المروع على أكراد باريس