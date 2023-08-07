الأثنين 20 محرم 1445 ﻫ - 7 أغسطس 2023
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سياسات وقرارات
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إيلي خوري لبرنامج بدنا الحقيقة: نزوح الشعب السوري إلى لبنان كان بسبب مؤازرة حزب الله للنظام السوري والبعث في سوريا
منذ 48 دقيقة
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