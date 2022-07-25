الأثنين 26 ذو الحجة 1443 ﻫ - 25 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    إيلي خوري لبرنامج "بدنا الحقيقة": يبدو ان نتيجة حرب اوكرانيا انه سيكون هناك اعادة تموضع شرق غرب وسنعود الى الحرب الباردة

    منذ 59 دقيقة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
      بالفيديو: زعران “أمل” و "حزب الله" يعتدون على القوى الأمنية في بيروت
      سفير سابق لواشنطن ببيروت يهاجم باسيل.. "مكّن لحزب الله"

      مواضيع قد تهمك

      مواضيع قد تهمك

      الأكثر قراءة

      معمل الزهراني
      تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
      المنتخب اللبناني
      اعتداء على المنتخب اللبناني بعد فوزه على الأردن
      قائد الجيش العماد جوزف عون
      الانتخابات الرئاسية.. قائد الجيش الأوفر حظًّا؟