الأربعاء 15 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 29 نوفمبر 2023 |
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    إيهاب مطر: مبروك للسعودية فوزها باستضافة إكسبو 2030 ليكون معرضًا يطل من خلاله العالم على ما تحقق من رؤية 2030 على كل المستويات بما يؤهل هذا البلد العربي المسلم ليكون وجهة مثالية لاستضافة أبرز المحافل الدولية

    منذ 42 دقيقة
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