الأثنين 9 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 2 يناير 2023
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ابراهيم أمين السيد: نحن في أحسن العلاقة مع قائد الجيش التي تأسّست على الخير ومستمرة كذلك لكن الاستحقاق الرئاسي في مكان آخر ونحن لا نضع فيتو على أحد لكن رأينا واضح والطريق إليه هو التوافق والحوار
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