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    اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل يدخل حيز التنفيذ بمجرد إرسال الموافقة إلى أميركا

    منذ ساعة واحدة
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