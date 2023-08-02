الأربعاء 15 محرم 1445 ﻫ - 2 أغسطس 2023
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احتجاج في نيجيريا على ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة
منذ 7 ثواني
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