الجمعة 2 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 15 ديسمبر 2023
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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احصاءات غرفة التحكم: 14 جريحا في 4 حوادث سير خلال 24 ساعة
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