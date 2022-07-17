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    اربعة قتلى إثر إطلاق نار في جنوب إفريقيا

    منذ ساعة واحدة
    آخر تحديث: 17 - يوليو - 2022 5:34 مساءً
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