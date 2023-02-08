الأربعاء 17 رجب 1444 ﻫ - 8 فبراير 2023 |
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    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا لأكثر من 9500 قتيل

    منذ 45 دقيقة
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