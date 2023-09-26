الثلاثاء 11 ربيع الأول 1445 ﻫ - 26 سبتمبر 2023 |
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    ارتفاع حصيلة ضحايا درنة الليبية إلى أكثر من 4 آلاف

    منذ دقيقة واحدة
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