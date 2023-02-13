الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى نحو 37,000

    منذ 35 دقيقة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      الخبير والباحث في شؤون الزالزل “فرانك هوغيربيتس”
      وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
      خبير الزلازل الهولندي من جديد.. على سكان لبنان ومصر الحذر!
      الدولار الأميركي
      دولار السوق السوداء يواصل تحليقه... فكم بلغ؟
      فادي الهاشم
      ظهور الحكم النهائي بحق زوج نانسي عجرم