الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023
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ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى نحو 37000
منذ 10 دقائق
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