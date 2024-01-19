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ارتفاع عدد الغارات الإسرائيلية إلى 10 بين بلدة راميا وجبل بلاط
منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 19 - يناير - 2024 10:20 صباحًا
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