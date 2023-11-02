الخميس 18 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 2 نوفمبر 2023 |
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    ارتفاع عدد شهداء القصف المعادي على وادي السلوقي إلى أربعة

    منذ دقيقتين
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