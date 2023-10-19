الجمعة 4 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 20 أكتوبر 2023 |
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    استشهاد اللبناني محمد ربيع البقاعي بينما كان محاصرًا مع مجموعة الصحافيين في الجنوب والذي كان متواجدًا على سبيل الفضول

    منذ ساعتين
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