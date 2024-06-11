الثلاثاء 5 ذو الحجة 1445 ﻫ - 11 يونيو 2024 |
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    استشهاد مواطن من بلدة الناقورة اثر غارة نفذتها طائرة مسيرة معادية

    منذ 9 دقائق
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